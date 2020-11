Italienische Regierung berät über Lockdown auf Provinzebene

Die Zahl der Neuinfektionen in Italien nimmt weiter zu und so berät die Regierung um Premiermiinister Conte über weitere Verschärfungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Obersters Ziel sei es, einen italienweiten Lockdown zu vermeiden, die Experten vom technischen wissenschaftlichen Beirat schlagen eine Schließung auf Provinzebene vor.Ein entsprechendes Dekret wird voraussichtlich bereits am Montag erlassen und in Kraft treten, heißt es aus Regierungskreisen. Demnach soll über Provinzen, die besonders stark von der so genannten „Zweiten Welle“ betroffen sind, ein Lockdown verhängt werden. Betreffen könnten diese Maßnahmen auch Südtirol, das neben der Lombardei, dem Piemont und Kampanien zu den am stärksten betroffenen Regionen zählt.Die stärkeren Einschränkungen scheinen angesichts des starken Anstiegs der Neuinfektionen in Italien notwendig. Am Samstag wurden in Italien über 31.000 Neuinfektionen registriert, in Südtirol meldete der Sanitätsbetrieb 547 Neuinfektionen.

stol/ansa