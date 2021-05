Italienische Regierung gegen „Impfungen am Strand“

Die Tourismusdestinationen wollen damit vermeiden, dass Menschen auf den Urlaub verzichten, weil sie daheim den „zweiten Stich“ erhalten müssen. Die Region Venetien hatte sich sogar zur Immunisierung ausländischer Besucher bereit erklärt.Der für die Regierungskampagne zuständige Regierungskommissar Francesco Paolo Figliuolo rief die Italiener auf, ihren Urlaub nach dem Impftermin zu planen.„Beim AstraZeneca-Vakzin kann man mit einer Zeitspanne zwischen 4 und 12 Wochen zwischen der ersten und zweiten Dosis rechnen, bei Pfizer- und Moderna-Impfstoffen mit 42 Tagen. Ich denke, es dürfte kein Problem sein, sich impfen zu lassen und nicht auf den Urlaub zu verzichten. Ich bin offen für jeden Vorschlag, den die Regionen machen wollen, natürlich gibt es für alles eine Grenze, das ist jene des Pragmatismus“, so der Regierungskommissar. Am Mittwoch gab die Regierung Details zum italienischen Grünen Pass bekannt. Dieser soll bereits nach der ersten Impfung ausgestellt werden und für 9 Monate gültig sein.Der „Impftourismus“ hat inzwischen im Kleinstaat San Marino Erfolg. Seit Dienstag werden in San Marino Touristen, die mindestens einen 3-tägigen Aufenthalt in einem Hotel des Kleinstaates gebucht haben, mit dem russischen Sputnik-Vakzin geimpft. Die Impfung kostet 50 Euro. Die Initiative San Marinos weckte bei Touristen großes Interesse.Rund 100 Personen meldeten sich laut den Behörden für die Sputnik-Impfung an. Italiener werden nicht zur Impfkampagne zugelassen.Für diese „Impfreisen“ ist es nötig, in San Marino mindestens 2 Mal jeweils 3 Hotel-Übernachtungen im Abstand von 21 Tagen zu buchen. Die erste Impfung ist frühestens 7 Tage nach der Buchung möglich. Die 2 Impfungen würden von staatlichen Stellen beaufsichtigt.

apa