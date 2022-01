Italienische Schule: 75 Prozent machen bei den freiwilligen Tests mit

„Da die Omikron-Variante sehr ansteckend ist, wird eine gewisse Positivität festgestellt werden, aber ich bin überzeugt, dass dieses Monitoring Überwachung, parallel zur Impfkampagne, ein zusätzliches Instrument ist, um zu versuchen, die Schule bis zum Ende des Jahres offen zu halten“, so Vettorato.Ein weiteres sensibles Thema anlässlich der Wiederaufnahme des Schulbetriebs sind die öffentlichen Verkehrsmittel. „Die Situation ist schwierig, aber das ist sie schon seit Monaten und es gibt nichts Neues“, räumt der Landesrat für Mobilität, Daniel Alfreider, ein. Die Verschiebung der Super-Green-Pass-Pflicht für den öffentlichen Verkehr sei unvermeidlich gewesen: „Wir haben versucht, der Regierung klarzumachen, dass es in einem so engen Zeitrahmen sowohl für die Polizei als auch für die Dienstleistungsunternehmen und vor allem für die Schüler schwierig gewesen wäre, diese Regelung durchzusetzen.“Die 2G-Vorschrift wird also am 10. Februar in Kraft treten, aber in der Zwischenzeit, so Alfreider, „haben wir einen Arbeitstisch mit dem Büro des Regierungskommissars, um zu überwachen, was im öffentlichen Verkehr passiert“, auch in Bezug auf die Fahrer. Der Landesrat schätzt, dass derzeit etwa 5 Prozent des Personals ausfallen, „aber wir denken, dass wir in der Lage sein werden, diese kritische Situation zu bewältigen“.

ansa/stol