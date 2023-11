Italienische Staatsbürgerschaft im Eiltempo: Hoffnung für krankes britisches Baby

Dem Mädchen Indi Gregory, das an einer unheilbaren mitochondrialen Krankheit leidet, wurde vor einigen Tagen vom High Court in London die Möglichkeit verweigert, nach Italien überführt zu werden, um es weiterhin mit maschineller Unterstützung am Leben zu erhalten. Dank des Beschlusses des italienischen Ministerrats kann das kleine Mädchen in das vom Vatikan geführten Kinderkrankenhaus Bambino Gesù in Rom aufgenommen werden.Die Geräte, die das Kind am Leben erhalten, hätten am Montagnachmittag um 15 Uhr abgeschaltet werden sollen. Meloni berief um 14.15 Uhr eine dringende Kabinettssitzung ein, um dem Kind die italienische Staatsbürgerschaft zu verleihen.Der Fall erinnert an den von Charlie Gard. Charlie, der einen extrem seltenen Gendefekt hatte, starb 2017 nach monatelangem juristischen Tauziehen in Großbritannien in einem Hospiz. Er wurde nur 11 Monate alt. Dem Wunsch der Eltern, ihn für eine experimentelle Behandlung in die USA auszufliegen, hatten britische Gerichte bis zuletzt nicht entsprochen. Damals hatte sich der Papst eingeschaltet und eine Behandlung im „Bambino Gesu“-Krankenhaus angeboten.