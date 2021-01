Italienische Zwillinge sterben wenige Tage nacheinander mit Corona

Die beiden 66-Jährigen, Bruno und Gianni Bugnano, waren sehr miteinander verbunden. Sie lebten zusammen und hatten jahrelang im selben Unternehmen gearbeitet, bevor sie in Pension gingen. In ihrer Freizeit waren beide als Schauspieler tätig und wurden öfters als Komparsen in Filmen und Theaterstücken engagiert.Gianni Bugnano wurde am Weihnachtstag ins Krankenhaus von Asti eingeliefert und starb einige Tage später. Am 4. Jänner, nur 12 Stunden nach der Beerdigung von Gianni, wurde sein Bruder Bruno in der Wohnung tot aufgefunden, in der er sich wegen einer Covid-19-Infektion in Quarantäne befand, berichtete die Mailänder Tageszeitung „Corriere della sera“ (Donnerstagsausgabe). Bruno Bugnano hatte nur leichte Symptome gezeigt und war deswegen nicht ins Spital gebracht worden.„Jeder kannte die beiden Zwillinge hier in der Stadt. Sie waren sehr beliebt. Mit ihnen verschwindet ein Teil der Geschichte unserer Stadt“, kommentierte der Bürgermeister von Asti, Maurizio Rasero.Italien zählt zu den EU-Ländern mit der höchsten Zahl an Coronavirus-Todesopfern. Am Mittwoch wurde die Schwelle von 80.000 Toten seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 überschritten.

apa/stol