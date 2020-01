Italienischer Diplomat schmuggelte Artefakte aus Ägypten

Die Ermittlungen hatten ergeben, dass er in Luxor – bekannt für seine Vielzahl antiker kultureller Stätten und beliebtes Touristenziel – mit 3 Ägyptern an illegalen Ausgrabungen beteiligt war.





Für den Schmuggel machte der Honorarkonsul sich die Privilegien seines Ehrenamts zunutze: In diplomatischen Containern ließ er die Artefakte von Alexandria aus nach Italien verschiffen. Behörden in der italienischen Hafenstadt Salerno entdeckten die Ware.Der Diebstahl antiker Artefakte hatte in den Jahren nach der ägyptischen Revolution von 2011 zugenommen. Bis heute bemühen sich die Behörden, die unter anderem aus Museen und Lagerhäusern gestohlenen Gegenstände zurück nach Ägypten zu holen.

dpa