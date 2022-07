Italienischer Hotelbesitzer in Mexiko getötet

Der Italiener hatte seit Jahren in Chiapas gelebt und galt als Kenner der Maya-Kultur. Bei Palenque liegen die Ruinen einer alten Maya-Stadt, die von in- und ausländischen Touristen besucht werden.Mexiko erlebt seit Jahren eine Welle der Gewalt. Seit die Regierung im Dezember 2006 einen umstrittenen Militäreinsatz gegen die Drogenkartelle gestartet hatte, wurden mehr als 340.000 Menschen ermordet. Zuletzt kam es auch in Touristenorten vermehrt zu Gewalt.Im Jänner waren in einer Hotelanlage bei Cancún 2 Kanadier ermordet worden. Im Mai wurden bei einem Angriff auf ein Hotel und 2 Bars in der zentralmexikanischen Stadt Celaya 11 Menschen getötet.