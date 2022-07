Italienischer Journalist und Schriftsteller Scalfari gestorben

Eugenio Scalfari. - Foto: © ANSA / Sito web - Camera dei deputati

Nach seiner Jugend in Sanremo, wo er den Schriftsteller Italo Calvino als Klassenkamerad in der Schule hatte, begann der unweit von Rom geborene Scalfari seine journalistische Tätigkeit. Mit dem Journalisten Arrigo Benedetti gründete er 1955 „L'Espresso“, das erste italienische wöchentliche Enthüllungsmagazin. Als Benedetti 1962 die Führung des Magazins verließ, rückte Scalfari zu dessen Chefredakteur auf.1976 gründete Scalfari die Tageszeitung „La Repubblica“, die er bis 1996 führte. Danach blieb er der Zeitung als Kommentator erhalten. Zugleich schrieb er mehrere Werke, darunter eine Autobiografie, die zu seinem 90. Geburtstag im Jahr 2014 veröffentlicht wurde.Auf einem Kommentar des Atheisten Scalfari über Glaube und Säkularismus antwortete Papst Franziskus in einem am 11. September 2014 veröffentlichten Brief an „La Repubblica“. Daraufhin entwickelte sich eine Freundschaft zwischen Scalfari und dem argentinischen Papst, der sich einige Male vom Journalisten interviewen ließ.