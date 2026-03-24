Gino Paoli wurde 1934 in Monfalcone im Friaul geboren und zog mit seiner Familie nach Genua. Hier entwickelte er seine musikalische Leidenschaft und wuchs im Umfeld von Künstlern wie Fabrizio De André, Bruno Lauzi und Luigi Tenco auf.<BR \/><BR \/>Seine Karriere begann 1959 mit dem Lied „La tua mano“. Der wahre Durchbruch kam jedoch 1960 mit dem Hit „La gatta“. Die Starsängerin Mina war ein wichtiger Bestandteil seines Erfolgs, als sie Paolis Lied „Il cielo in una stanza“ sang.<h3>\r\nGrößte Erfolge in den 60ern<\/h3>In den 1960er Jahren erlebte Paoli seinen größten Erfolg, insbesondere 1963 mit „Sapore di sale“. Er arbeitete mit der Sängerin Ornella Vanoni zusammen, mit der er eine Liebesbeziehung hatte. Doch der Ruhm hatte auch seine Schattenseiten: Paoli begann mit Alkoholproblemen zu kämpfen, und im selben Jahr versuchte er, seinem Leben ein Ende zu setzen, indem er sich in die Brust schoss. Er überlebte dem Suizidversuch. Ihm blieb die Kugel im Herzen, da eine Operation zu riskant gewesen wäre.<BR \/><BR \/>In den 1980er Jahren feierte Paoli mit Songs wie „Una lunga storia d'amore“ ein Comeback. Gleichzeitig engagierte er sich politisch und wurde 1987 als Abgeordneter für die Kommunistische Partei Italiens (PCI) gewählt. Trotz seiner anfänglichen Begeisterung bezeichnete Paoli seine politische Karriere als Fehler, da er die politischen Mechanismen als korrupt und wenig reformierbar empfand.<BR \/><BR \/>In den 1990er Jahren setzte Paoli seine Musikkarriere fort. Die größte Anerkennung kam 2002, als er beim Festival di Sanremo mit dem Song „Un altro amore“ den dritten Platz belegte. 2004 trat er erneut zusammen mit Ornella Vanoni bei einer gemeinsamen Tournee auf, aus der ein Live-Album hervorging.