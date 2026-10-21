Der Baumstamm gab infolge des Unwetters nach und begrub das Fahrzeugdach unter sich. Trotz des sofortigen Einsatzes der Rettungskräfte, darunter auch die Feuerwehr, kam für den 46-Jährigen jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/>Auch die Carabinieri von Jesolo waren am Unglücksort. Die genauen Umstände des tödlichen Unfalls werden untersucht, berichteten lokale Medien.<h3>\r\nUnwetter in großen Teilen Italiens<\/h3>In Ligurien sowie in Teilen von fünf weiteren Regionen – Piemont, Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Latium und Kampanien – galt am Mittwoch die zweithöchste Unwetterwarnstufe Orange. Stürme führten in mehreren Landesteilen zu Überschwemmungen und Erdrutschen.<BR \/><BR \/>Auch Venedig bereitete sich auf Hochwasser vor. Die Arbeiten zum Hochfahren der beweglichen Flutschutzbarrieren des Mose-Systems wurden nach Angaben von Bürgermeister Simone Venturini am Mittwoch gegen 6 Uhr abgeschlossen. <BR \/><BR \/>Für das Meer wurde ein Höchststand von 110 Zentimetern erwartet, in der Stadt sollte der Pegel bis auf 90 Zentimeter steigen. „Ohne Mose wäre heute ein schwieriger Tag für Bürger und Geschäftsleute gewesen“, erklärte Venturini. Er dankte den Technikern und Einsatzkräften, die an den Arbeiten beteiligt waren.