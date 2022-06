Italienischer Tourist mit Fahrrad gestürzt – erheblich verletzt

Am Freitagmittag hat sich in Gröden beim Hotel „Plan De Gralba“ ein Freizeitunfall ereignet: Ein italienischer Tourist war mit seinem Fahrrad gestürzt. Er wurde mit erheblichen Verletzungen von einem Aiut-Alpin-Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Brixen gebracht.