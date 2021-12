Italiens Arzneibehörde AIFA lässt Novavax-Impfstoff zu

Nach Ansicht von Immunologen eignet sich der neu in der EU zugelassene Impfstoff des US-Herstellers Novavax auch für Booster-Impfungen. Mit dem Novavax-Impfstoff steht in den EU nun erstmals ein proteinbasierter Corona-Impfstoff zur Verfügung – eine seit langem bekannte und genutzte Methode.Daher könnte der Impfstoff auch für Menschen interessant sein, die Vorbehalte gegen die neuartigen Technologien der mRNA- und Vektorimpfstoffe haben.Italien plant am Donnerstag angesichts der zunehmenden Infektionszahlen eine Verschärfung der Anti-Covid-Restriktionen. So soll die Maskenpflicht im Freien wieder eingeführt werden. Geimpfte könnten zu Tests gezwungen werden, wenn sie Kinos, Theater oder Stadien betreten wollen, lautet der Plan der Regierung von Premier Mario Draghi, der am Donnerstag bestätigt werden muss.

apa