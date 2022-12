Italiens Bevölkerung altert über EU-Schnitt

Negativtrend auch in den kommenden Jahrzehnten

Die italienische Bevölkerungszahl sei seit 2014 stetig zurückgegangen und habe sich seither um 1,36 Millionen Einwohner reduziert, sagte Istat-Präsident Giancarlo Blangiardo vor dem Parlament in Rom.Eine schrumpfende und alternde Bevölkerung sei eine große Sorge für eine stagnierende Wirtschaft wie Italien, da sie unter anderem mit sinkender Produktivität, weniger Innovation und höheren Sozialausgaben verbunden sei.„Die demografischen Aussichten unseres Landes sind durch einen deutlichen Anstieg der Lebenserwartung und einen ebenso deutlichen Rückgang der Geburtenrate gekennzeichnet, was zu einer viel schnelleren Alterung der Bevölkerung im Vergleich zum übrigen Europa führt“, sagte Blangiardo.Im September hatte Istat vorausgesagt, dass Italien fast ein Fünftel seiner Einwohner verlieren könnte, wobei die Bevölkerung in einem Basisszenario von 59,2 Millionen im Jahr 2021 auf 54,2 Millionen im Jahr 2050 und 47,7 Millionen im Jahr 2070 sinken würde.Diesen Trend umzukehren und Familien zu unterstützen, ist eine erklärte Priorität der neuen rechtsgerichteten Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. In ihrem Haushaltsplan 2023 schlug sie vor, die Mehrwertsteuer auf Baby-Produkte zu senken und das Kindergeld zu erhöhen.