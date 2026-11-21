Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich in einer Mitteilung „zutiefst erschüttert über den tragischen Tod von Gianni De Gennaro“.<BR \/><BR \/>Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde er am Morgen in seinem Landhaus in der Toskana tot aufgefunden. Seine Angehörigen hätten Alarm geschlagen, weil sie ihn nicht erreichen konnten. Die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos berichteten, der 78 Jahre alte De Gennaro habe Suizid begangen.<h3>\r\nNeue Ermittlungen<\/h3>Anfang der Woche waren neue Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Caltanissetta auf Sizilien bekanntgeworden. De Gennaro wurde vorgeworfen, im Zusammenhang mit dem Borsellino-Attentat Dokumente beiseitegeschafft und einen Kronzeugen beeinflusst zu haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte, De Gennaro wegen des Verdachts der schweren Ermittlungsbehinderung festzunehmen. Ein Ermittlungsrichter lehnte diesen Antrag jedoch ab.<BR \/><BR \/>Bei dem Bombenanschlag in der sizilianischen Inselhauptstadt Palermo im Jahr 1992 waren Borsellino und fünf seiner Leibwächter getötet worden. Die Verantwortung der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia, für die Tat vor mehr als 30 Jahren ist durch rechtskräftige Urteile festgestellt. Der Staatsanwaltschaft ging es nun um mögliche Vertuschung von Spuren.<h3>\r\n7 Jahre Chef der italienischen Polizei<\/h3>De Gennaro arbeitete 1992 und 1993 bei der Direzione Investigativa Antimafia (DIA), dem nationalen Kriminalamt zur Bekämpfung der Mafia, zunächst als deren stellvertretender Direktor, später als deren Direktor. Von 2000 bis 2007 war er schließlich Leiter der gesamten italienischen Staatspolizei.