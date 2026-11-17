Die Untersuchungen werden von der Staatsanwaltschaft Caltanissetta geführt, die versucht, die Hintergründe des Anschlags im Juli 1992 aufzuklären und mögliche bisher unbekannte Verantwortliche zu identifizieren. Die Carabinieri-Spezialeinheit ROS durchsuchte am vergangenen Donnerstag die Wohnungen von De Gennaro sowie jene einiger seiner früheren Mitarbeiter. Die Staatsanwälte beantragten De Gennaros Festnahme. Der Antrag wurde jedoch von einem Ermittlungsrichter abgelehnt, wie italienische Medien berichteten.<h3>\r\nErmittlungen um Borsellinos verschwundenes Notizbuch<\/h3>Ein zentraler Schwerpunkt der Ermittlungen ist das bis heute verschwundene rote Notizbuch Borsellinos. Es gehörte dem Richter und verschwand unmittelbar nach dem Anschlag vom Tatort. Bis heute ist ungeklärt, was in dem Notizbuch stand und wer es an sich genommen haben könnte. Die Ermittler hoffen, durch die aktuellen Untersuchungen neue Hinweise auf den Verbleib des Dokuments und mögliche Versuche einer Vertuschung zu finden. Ferner wollen die Staatsanwälte klären, ob es neben der sizilianischen Cosa Nostra weitere, bisher nicht identifizierte Auftraggeber oder Hintermänner des Attentats gegeben haben könnte.<BR \/><BR \/>Der Anschlag ereignete sich am 19. Juli 1992 in der Via D'Amelio in Palermo, wo eine mit Sprengstoff beladene Autobombe explodierte. Richter Borsellino und fünf Mitglieder seiner Eskorte wurden getötet. Borsellino hatte gemeinsam mit seinem Kollegen Giovanni Falcone eine zentrale Rolle im Kampf gegen die sizilianische Mafia gespielt. Falcones Ermordung bei einem Bombenanschlag auf der Autobahn bei Capaci nahe Palermo hatte sich nur wenige Wochen zuvor, am 23. Mai 1992, ereignet.<BR \/><BR \/>Bis heute bestehen zahlreiche offene Fragen zu den Hintergründen des Mordes an Borsellino. Im Raum steht insbesondere der Verdacht, dass er getötet wurde, weil er von möglichen Verhandlungen zwischen Vertretern des italienischen Staates und der Mafia-Organisation Cosa Nostra erfahren hatte. Für die Anschläge wurden führende Mafia-Bosse wie Salvatore „Totò“ Riina, Bernardo Provenzano und Giovanni Brusca verurteilt. Das Verschwinden des roten Notizbuchs beschäftigt die italienische Öffentlichkeit bis heute. Borsellinos Bruder Salvatore engagiert sich für die Aufklärung des Falls und die Aufarbeitung der Hintergründe.<BR \/><BR \/>Der 78-jährige De Gennaro, der wegen seines kompromisslosen Vorgehens als „Der Hai“ bekannt ist, war 2001 Polizeichef während des G8-Gipfels in Genua. Damals kam es zu schweren Polizeieinsätzen gegen Globalisierungsgegner. Besonders der gewaltsame Einsatz in der Diaz-Schule, in der Demonstranten schliefen, sorgte international für Empörung. De Gennaro wurde wegen der Anstiftung zu Falschaussagen im Zusammenhang mit dem Einsatz strafrechtlich verfolgt und verurteilt, später jedoch vom Kassationsgerichtshof freigesprochen. Anschließend wurde er zum Chef des italienischen Auslandsgeheimdienstes befördert. Von 2013 bis 2020 stand er an der Spitze des Rüstungs- und Luftfahrtkonzerns Leonardo, ehemals Finmeccanica.