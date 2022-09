Italiens Finanzminister: „Zusammenleben und Wohlstand dank Autonomie“

Die Autonomie Südtirols dient als Modell für ein friedliches Zusammenleben mehrerer Sprachgruppen, aber auch als herausragendes Instrument für die Entwicklung des Landes und als Wirtschaftsmotor.Dies unterstrich der italienische Wirtschafts- und Finanzminister bei seiner Festansprache zum Tag der Autonomie, den Südtirol jährlich am 5. September begeht. Der Wirtschafts- und Finanzminister gratulierte dem Land Südtirol zu 50 Jahren Zweites Autonomiestatut, an dessen Jubiläum der Festakt im Kurhaus von Meran am heutigen Montag erinnerte. „Das Modell Südtirol sichert heute nicht nur das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Sprachgruppen, sondern garantiert auch die ausgewogene Entwicklung des Landes. Die Autonomie bringt Wohlbefinden und Wohlstand und ist ein Instrument für den Schutz der Minderheiten, der individuellen und kollektiven Rechte, die Pluralismus und Toleranz gewährleisten“, unterstrich der Minister in seiner Rede.Der Wirtschafts- und Finanzminister wagte auch einen Blick in die Zukunft: „Ich hoffe, dass das Südtiroler Autonomiemodell sich noch weiter festigen kann, damit in diesem wunderschönen Land auch in Zukunft ein friedliches Miteinander und Wohlstand herrschen können. Ich hoffe auch, dass wir die Freundschaft zwischen Italien und Österreich in den kommenden Jahren weiter vertiefen können, um den Weg frei für neue und fruchtbringende Formen der Zusammenarbeit zu machen“, sagte der ehemalige Generaldirektor der Banca d'Italia und Oberste Rechnungsprüfer des Staates.