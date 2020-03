Italiens Flughäfen bleiben geöffnet und operativ

Die italienische Zivilluftfahrtbehörde bestätigte in einer Aussendung den Flugbetrieb an Italiens Flughäfen. Dieser bleibe auch für die Flughäfen in den vom jüngsten Dekret des Ministerpräsidenten als Sperrgebiete ausgewiesenen Zonen aufrecht.Auch die Züge in den Sperrzonen sollen weiterhin verkehren. Eine Fahrt müsse aber einen Grund haben und die Polizei könne Menschen anhalten und danach fragen, so Conte.

ansa/stol