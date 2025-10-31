<BR \/>Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 1,6 Prozent gerechnet. Die Inflationsrate im Oktober ist die niedrigste seit einem Jahr. Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Ökonomen hatten hingegen einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.<BR \/><BR \/>Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von 2 Prozent für den gesamten Währungsraum an. In der Eurozone insgesamt lag die Inflationsrate laut vorläufiger Zahlen bei 2,1 Prozent.