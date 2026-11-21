Sollte die Abgeordnetenkammer den Text unverändert verabschieden, wäre das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen. Andernfalls muss sich erneut der Senat damit befassen. <BR \/><BR \/>Ein zentraler Bestandteil der Reform betrifft die Jagdzeiten in Italien. Die bisherige Beschränkung, wonach bestimmte regionale Verlängerungen nur bis zu den ersten zehn Februartagen möglich sind, soll wegfallen. Zudem sollen zwei weitere Vogelarten in die Liste der jagdbaren Tiere aufgenommen werden: die Graugans und die Stadttaube.<BR \/><BR \/>Besonders umstritten ist das Thema Wolf. Dieser soll aus der Liste der nach dem italienischen Gesetz besonders geschützten Arten gestrichen werden. Eine Freigabe für die Wolfsjagd ist damit jedoch nicht verbunden.<BR \/><BR \/>Auch bei der wissenschaftlichen Bewertung möglicher Jagdzeitverlängerungen sind Änderungen vorgesehen. Künftig soll neben dem staatlichen Institut für Umwelt- und Wildtierforschung (ISPRA) auch der Nationale Technische Ausschuss für Wildtier- und Jagdfragen Stellungnahmen abgeben können. Die Regionen sollen zudem nicht mehr verpflichtet sein, sich an die Einschätzung des ISPRA zu halten. <BR \/><BR \/>Südtirol hat in Sachen Jagd weitreichende autonome Zuständigkeiten – sogar eine primäre Gesetzgebungskompetenz.