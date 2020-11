Italiens Regierung von Track-App „Immuni“ enttäuscht

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

„Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die App ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie ist. Damit sie wirklich nützlich ist, muss sie aber nicht nur heruntergeladen, sondern aktiv genutzt werden“, sagte Arcuri.Die App soll bald in der Lage sein, mit ähnlichen europäischen Plattformen in Kontakt zu treten. Damit soll der Datenaustausch im europäischen Rahmen im Kampf gegen die Epidemie gefördert werden. Außerdem soll ein Callcenter eingerichtet werden, um User im Umgang mit der App zu unterstützen, sagte der Regierungskommissar.„Immuni“ wird bis zum 31. Dezember 2021 funktionieren, danach sollen alle persönlichen Daten gelöscht werden. Die App wurde vom Mailänder High-Tech-Unternehmen „Bending Spoons“ im Auftrag der Regierung in Rom entwickelt.Dieter Fink, der technische Leiter bei Athesia, klärte bereits im Juni die wichtigsten Fragen zur „Immuni“-App.

apa/stol