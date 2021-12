Italiens Staatsbahnen wollen in Europa expandieren

Das Konsortium aus Trenitalia – Tochterunternehmen der FS – und Air Nostrum wird 32 tägliche Verbindungen auf der Achse Madrid-Barcelona anbieten. Gefahren wird mit dem Hochgeschwindigkeitszug Frecciarossa 1000, der auch in Italien im Einsatz ist. Die Züge können eine Geschwindigkeit von bis zu 360 Stundenkilometern erreichen.Eine Flotte von 23 Zügen wird für die Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Spanien sorgen. Die Italiener werden danach ihre Speed-Züge auch auf den Strecken Madrid-Valencia, Alicante-Madrid und Malaga-Sevilla anbieten.„Unser Ziel ist, einen wirklich europäischen Zug zu starten. Wir beginnen mit Frankreich und Spanien, wir denken in Zukunft auch an Österreich und Deutschland“, sagte Corradi.Italiens Staatsbahnen sind als erstes europäisches Unternehmen in den französischen Eisenbahnsektor eingestiegen. Die Fahrkarten zu Preisen für die Verbindung Mailand-Lyon-Paris werden ab 23 Euro bzw. 29 Euro auf der Webseite der italienischen Staatsbahnen, an den Schaltern aller italienischen Bahnhöfe und der Bahnhöfe Paris Gare de Lyon und Lyon Part-Dieu erhältlich sein, teilte die italienische Bahngesellschaft mit.

apa