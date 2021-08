Italiens Zivilschutzchef fordert mehr Waldbrand-Prävention

„Man muss sich auf die Prävention konzentrieren, auf die Überwachung der Gegenden und auf die Beobachtung“, sagte Fabrizio Curcio im Interview der Zeitung „Corriere della Sera“ (Freitag) auf die Frage, was bisher falsch gelaufen sei. Er hofft zudem auf eine Entspannung der Waldbrandlage: Die Wetterbedingungen seien dabei, besser zu werden. Ohne unerwartete Veränderungen könne sich die Situation nach dem 15. August verbessern.Die Zivilschutzbehörde informiert Curcio zufolge Ministerpräsident Mario Draghi fortwährend über die Lage. Draghi telefonierte am Donnerstag nach Regierungsangaben mit dem Bürgermeister der Metropolitanstadt Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. In dessen Gebiet am südlichen Zipfel Italiens liegt auch der besonders von Bränden betroffene Aspromonte Nationalpark, in dem laut Zivilschutz bereits 4000 Hektar Wald den Flammen zum Opfer fielen.Draghi sicherte Falcomatà zu, die betroffenen Menschen und Unternehmen mit Hilfen und einem Wiederaufforstungsplan zu unterstützen. Der Landwirtschaftsverband Coldiretti rechnet für die Aufforstung mit einer Dauer von bis zu 15 Jahren.In Italien suchen die Brände derzeit besonders den Süden und die Inseln Sizilien und Sardinien heim. Mehrere Löschflugzeuge sind im Dauereinsatz gegen die Flammen. In Kalabrien wollte Zivilschutz-Chef Curcio am Freitag mit dem Regionalpräsidenten und Vertretern betroffener Gegenden über die Lage sprechen und weitere Schritte planen. Aus dem Osten Roms meldete die Feuerwehr am Freitag Flammen in einem Naturreservat, die auch Wohnhäuser bedrohten.Im ebenfalls betroffenen Apulien löschten die Retter nach eigenen Angaben Brände im Örtchen Porto Badisco an der Adriaküste, die sich bis in die Nähe von Touristen-Einrichtungen fraßen. Italien erwartete über das Wochenende an vielen Orten eine weitere Hitzewelle. Auch für Bozen wurde eine Hitzewarnung ausgegeben.

apa/stol