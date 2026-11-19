Das Italientief hat Südtirol erreicht und sorgt vor allem in den Dolomiten für winterliche Verhältnisse. Dort fällt kräftiger Schnee, teilweise bis in die höheren Täler. Besonders betroffen sind Gröden, das Gadertal und das obere Pustertal, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386474_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nTag für Tag<\/h3>Der heutige <b>Donnerstag<\/b> beginnt verbreitet trüb. Im Laufe des Vormittags kommt es zu Niederschlägen, wobei der Schwerpunkt in den Dolomiten liegt. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1000 und 1400 Metern. Am Nachmittag lockert es von Westen her, ausgehend vom Vinschgau, langsam auf.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386477_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 2 und plus 2 Grad. Im Tagesverlauf werden Höchstwerte von 2 bis 8 Grad erreicht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386480_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nAm morgigen Freitag kehrt die Sonne zurück<\/h3>Der morgige <b>Freitag<\/b> zeigt sich wieder deutlich freundlicher. Über weite Strecken scheint die Sonne, lediglich zu Tagesbeginn halten sich vor allem entlang des Alpenhauptkamms noch einige dichtere Wolken.<h3>\r\nWolkiger Start ins Wochenende<\/h3>Am <b>Samstag<\/b> ziehen im Norden Südtirols zeitweise dichtere Wolken durch. In den übrigen Landesteilen überwiegt hingegen der Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad.<BR \/><BR \/>Am <b>Sonntag<\/b> nimmt die Bewölkung von Süden her wieder zu und breitet sich auf das ganze Land aus. Stellenweise sind auch leichte Niederschläge möglich.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zur aktuellen Wetterentwicklung in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>