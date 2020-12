Italienweit 3000 Unwettereinsätze – 445 Personen gerettet

In Venetien wurden mehr als 1400 Einsätze durchgeführt, 325 Feuerwehrleute waren zwischen Belluno, Vicenza Treviso und Venedig im Einsatz: 99 Personen wurden evakuiert.In der Emilia Romagna gab es 507 Einsätze: 375 allein in der Provinz Modena, wo die Einsatzabteilungen 332 Menschen in die von der Überschwemmung in Panaro betroffenen Gebiete evakuierten. 160 Feuerwehrleute sind zur Verstärkung aus der Toskana, dem Piemont und der Lombardei im Einsatz.300 Einsätze gab es auch in Friaul-Julisch Venetien: Der hohe Pegel des Flusses Tagliamento verursachte keine größeren Probleme, nur einige Überschwemmungen in der Provinz Pordenone, wo eine Person evakuiert wurde.Aufgrund der starken Regenfälle in Kampanien und Sizilien führte die Feuerwehr 350 Einsätze durch.

ansa/jot