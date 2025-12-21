Ziele dieser Kontrollen waren die Bekämpfung des Drogenhandels, auch über sogenannte Cannabis-Shops, und die Unterbindung von Gewaltverbrechen, „Abrechnungen“ zwischen kriminellen Gruppen, Eigentumsdelikten und illegalem Waffenbesitz.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden 95.164 verdächtige Personen identifiziert, darunter 16.701 Ausländer und 10.848 Minderjährige. Es gab 384 Festnahmen, davon 166 Ausländer und 6 Minderjährige. Außerdem verteilte die Polizei insgesamt 655 Anzeigen auf freiem Fuß, darunter 256 an Ausländer und 39 an Minderjährige.<BR \/><BR \/>Es wurden 35 Kilogramm Kokain sichergestellt sowie fast 1,4 Tonnen Cannabis und ein Kilogramm Heroin. Zudem hat die Polizei 41 Schusswaffen, 80 Messer und über 300.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Es wurden 565 Verwaltungsstrafen verhängt, größtenteils wegen Drogenkonsums und illegalem Alkoholausschank. <h3>\r\nKontrollen von Cannabis-Shops<\/h3>Besonders unter die Lupe genommen wurden auch Cannabis-Shops: Die Ordnungshüter kontrollierten 312 Shops, von denen 5 in 3 verschiedenen Städten schließen mussten. Es gab in diesem Zusammenhang 3 Festnahmen und 141 Anzeigen von Betreibern oder Inhabern. 296 Kilogramm Cannabis wurden beschlagnahmt. <h3>\r\n3 Festnahmen in Südtirol<\/h3>In Südtirol wurden 266 Personen identifiziert. 3 Personen wurden festgenommen und 4 Personen angezeigt. Es wurden 19 Fahrzeuge kontrolliert und 9 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dabei wurden 12,5 Gramm Kokain, 120 Gramm Cannabis, 500 Gramm Heroin und 5565 Euro Bargeld sichergestellt. <BR \/><BR \/>Die Polizei verhängte 6 Verwaltungsstrafen. Außerdem kontrollierte sie 6 Cannabis-Shops, wobei 5 Betreiber angezeigt wurden. Über 5 Kilogramm Cannabis wurden beschlagnahmt. <BR \/><BR \/>Die Polizei betont, dass die Aktion die Wirksamkeit gezielter Ermittlungen und Kontrollen gegen Drogenhandel und damit verbundene Straftaten unterstreicht und zur Sicherheit der Bevölkerung beiträgt.