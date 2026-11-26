„Diese Verbrechen offenbaren ein Übel, das die Kirche durchzogen hat: Wir müssen es beim Namen nennen und seine Grausamkeit anerkennen“, sagte der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi. „Wir wollen, dass die Kirche ein sicherer Ort ist.“<BR \/><BR \/>Missbrauchsfälle aus mehr als Hälfte der Diözesen gemeldet<BR \/>Missbrauchsfälle wurden aus etwas mehr als der Hälfte der 226 italienischen Diözesen gemeldet. Einige Diözesen beteiligten sich nicht an der Untersuchung, 65 erklärten, ihnen seien keine Fälle aus dem Untersuchungszeitraum bekannt. In mehr als 80 Prozent der gemeldeten Fälle ging es um wiederholten Missbrauch. Jedes dritte Dossier betraf mehrere Opfer.<BR \/><BR \/>Gegen 123 Geistliche wurden Verfahren vor der staatlichen Justiz geführt. Unter den 166 erfassten Gerichtsentscheidungen waren 57 rechtskräftige Verurteilungen zu Haftstrafen. Ob einzelne Geistliche mehrfach verurteilt wurden, geht aus der Studie nicht hervor. Gegen 218 Beschuldigte ergriffen die kirchlichen Behörden Maßnahmen. Von den 122 Fällen mit bekanntem Ausgang endeten 86 mit einer kirchenrechtlichen Verurteilung, 41 davon mit der Entlassung aus dem Klerikerstand.<BR \/><BR \/>Die in Assisi versammelten italienischen Bischöfe kündigten die Einrichtung eines nationalen Kirchengerichts für besonders komplexe Verfahren und einer nationalen Beobachtungsstelle für Missbrauchsfälle an. Zudem beschlossen sie weitere unabhängige Untersuchungen und eine stärkere Einbindung der Betroffenen bei Prävention und Wiedergutmachung.<BR \/><BR \/>In Italien ließ eine landesweite Untersuchung lange auf sich warten. Betroffeneninitiativen hatten bereits bei der Ankündigung der Studie im Jahr 2022 den Untersuchungszeitraum als zu kurz kritisiert und eine umfassende unabhängige Aufarbeitung gefordert.<BR \/><BR \/>Die italienische Bischofskonferenz hatte 2022 bereits einen Bericht veröffentlicht, der allerdings nur einen Zeitraum von zwei Jahren abdeckte und von Opferverbänden als unzureichend kritisiert wurde. <h3>\r\nMissbrauchsstudie in Südtirol<\/h3>Im Jänner 2025 wurde in der Südtiroler Diözese Bozen-Brixen die erste unabhängige Missbrauchsstudie in einer italienischen Diözese veröffentlicht. Sie dokumentierte 67 Fälle von sexuellem Missbrauch durch Priester seit 1964 – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Missbrauch%20in%20der%20Kirche" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b>