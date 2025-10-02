Laut unserem Landesmeteorologen Dieter Peterlin haben wir die kälteste Nacht bisher zwar bereits hinter uns, die nächste Nacht wird aber noch einen Tick kälter.<BR \/>„Der Kältepol liegt dabei in Sexten mit -5 Grad Celsius. Das ist zwar nicht ungewöhnlich, aber doch um 6-8 Grad kälter als Anfang Oktober üblich“, so Peterlin. <h3>\r\nLet it snow, let it snow, let it snow<\/h3>In Sulden laufen bereits die ersten Schneekanonen auf 2.850 Meter Seehöhe. Der Winter auf den Bergen steht somit schon in den Startlöchern.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220118_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nWie geht es am Wochenende weiter?<\/h3>Am morgigen Freitag wird es überwiegend sonnig und über weite Strecken wolkenlos. Am Nachmittag tauchen von Westen her Schleierwolken auf. In der Früh ist es kalt, in den höheren Tälern leicht frostig. Die höchsten Temperaturen reichen von <b>12° bis 20°<\/b>.<BR \/><BR \/><b>Samstag & Sonntag<BR \/><\/b><BR \/>Am Samstag scheint meist die Sonne, am Vormittag ziehen ein paar dichtere Wolken durch. In der Nacht auf Sonntag bzw. in den frühen Morgenstunden kann es mit Durchzug einer Störung etwas regnen. Am Sonntag selbst kommt es zu einer deutlichen Wetterbesserung mit Sonnenschein, am Alpenhauptkamm halten sich Wolken. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a>