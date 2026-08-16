Von der nahe gelegenen Prantacher Alm aus hatte man den Unfall beobachtet und über den Notruf 112 Alarm geschlagen. Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 und die Bergrettung St. Martin im AVS rückten aus. Die medizinische Crew des Hubschraubers und die Bergrettung übernahmen die Erstversorgung. <BR \/><BR \/>Der Schwerverletzte, er hatte ein Polytrauma erlitten, wurde intubiert, mittels Winde geborgen und anschließend in das Bozner Spital geflogen. Um den Begleiter des Schwerverletzten kümmerte sich die Bergrettung – er war unverletzt, stand aber unter Schock.