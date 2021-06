Jäger stürzt von Hochsitz – Schwieriger Einsatz in Matsch

Nach kurzer Zeit wurde der 32-Jährige oberhalb der Run-Höfe auf einer Höhe von rund 2000 Metern Meereshöhe gefunden.Sofort wurde über die Landesnotrufzentrale Alarm geschlagen. Das Weiße Kreuz, Sektion Mals, und die Malser Bergrettung wurden zum Unfallort entsandt. In Brixen startete zudem der Notarzthubschrauber Pelikan 2 in Richtung Matsch, da er mit seinem Nachtsichtgerät auch bei einbrechender Dunkelheit fliegen konnte.Die Bergung des Verunglückten erwies sich als schwierig und zog sich über längere Zeit hin. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verunglückte in das Bozner Krankenhaus geflogen.Im Einsatz standen auch die Carabinieri von Reschen, die die weiteren Erhebungen vornahmen.

