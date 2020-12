Jagd auf Swarovski-Figuren: Einheimische Pflegekraft bestiehlt ältere Frau

Es waren länger dauernde, sorgfältige Ermittlungen, die nun zu einem glücklichen Ende führten und einer älteren Frau aus Eppan ihre Swarovski-Kristallfiguren wieder zurückbrachten.In den vergangenen Monaten waren diese nämlich nach und nach aus ihrer Wohnung entwendet worden. Familienangehörige hatten das Verschwinden der Wertgegenstände bemerkt und die Carabinieri von Eppan informiert. Diese wiederum stellten intensive Nachforschungen an und konnten schließlich die Täterin ausfindig machen: Wie sich herausstellte, hatte eine 54-Jährige aus Truden, die die Seniorin pflegte, die wertvollen Objekte gestohlen.In Zusammenarbeit mit den Carabinieri aus Truden gelang es den Ordnungshütern, die Frau dingfest zu machen. Sie wurde an die Staatsanwaltschaft Bozen überstellt. Das Diebesgut, 31 Figuren im Wert von rund 5000 Euro, wurde in ihrer Wohnung gefunden.

deb