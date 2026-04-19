Präsidentin Sandra Moszner eröffnete die Versammlung mit einem Grußwort, indem sie die Bedeutung der Elkis als tragende Säule für Familien und des Netzwerks als solidarische Unterstützungsgemeinschaft der Elkis hervorhob. Im Anschluss wurde der Tätigkeitsbericht 2025 vorgestellt und einstimmig genehmigt. Zu den Highlights des vergangenen Jahres zählten demnach insbesondere die Herbsttagung, die Austauschtreffen und Weiterbildungen, die feierliche Ehrung der „Baumeisterinnen“, die erfolgreiche Durchführung der Familienlotterie sowie das landesweite Freiwilligentreffen von Family Support.<BR \/><BR \/>Auch der Blick nach vorne kam nicht zu kurz: In der Tätigkeitsvorschau für 2026 wurden zentrale Vorhaben präsentiert. Dazu gehören die Bezirkstreffen, die öffentliche Vorstellung des Elki-Handbuchs sowie die Präsentation des Sozialberichts von Family Support. Darüber hinaus stehen weiterhin klassische Aufgaben wie Mitgliederberatung, Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit im Fokus.<BR \/><BR \/>Ein besonderer Programmpunkt war die interne Vorstellung des Elki-Handbuchs, das Resultat eines partizipativen gemeinschaftlichen Prozesses der letzten 1,5 Jahre ist. Das Handbuch bietet einen umfassenden Einblick in die Geschichte der Elkis, ihre Handlungs- und Tätigkeitsfelder, Werte, Wirkungsbereiche sowie die relevanten Rahmenbedingungen und dient künftig als wichtige Orientierungshilfe für die Arbeit im Netzwerk. Die Teilnehmenden holten das Handbuch sinnbildlich „aus der Schublade“, um es künftig vielseitig in der lokalen Realität einzusetzen.<h3>\r\nNeuer Vorstand gewählt <\/h3>Im Zuge der Versammlung wurde der bisherige Vorstand wertschätzend verabschiedet. Für Kunhilde von Marsoner und Ulrike Pitscheider war dies der Abschluss ihrer langjährigen aktiven Tätigkeit im Gremium. Bei den anschließenden Neuwahlen wurden Sandra Moszner und Andrea Lesina Debiasi in ihrem Amt bestätigt, während vier neue Frauen künftig frische Impulse einbringen werden: Sibylle Mazoll, Lisa Reichsigl, Nathalie Mutschlechner und Barbara Zanelotto.<BR \/><BR \/>Den gelungenen Abschluss der Veranstaltung bildete ein Umtrunk, der Raum für persönliche Gespräche und weiteren Austausch bot.<BR \/><BR \/>von links nach rechts Nathalie Mutschlechner, Sandra Moszner, Sibylle Mazoll, Andrea Lesina Debiasi, Lisa Reichsigl_es fehlt Barbara Zanelotto.