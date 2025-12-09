<BR \/>An der Jahrestagung „Job&Lead 2025 – Die Rolle, die zählt! Gemeinsam den Wandel führen“ nahmen Koordinatoren, stellvertretende Koordinatoren sowie die Weiterbildungstutoren und Absolventen des Führungskräfteentwicklungsprogrammes - dem sogenannten Talentpool - teil. <BR \/><BR \/>Insgesamt mehr als 260 Fachpersonen aus dem Pflege-, ärztlichen und Verwaltungs-Bereich des Südtiroler Sanitätsbetriebes erlebten eine Veranstaltung, die durch eine Atmosphäre von Begeisterung und Zusammengehörigkeitsgefühl geprägt war und das zunehmende Engagement für gemeinsames Wachstum und die Wertschätzung der verschiedenen Berufe unterstrich.<h3>\r\nDie „Job Description“: eine Aufwertung der Rolle der Vize-Koordinatoren<\/h3>Gleich zu Beginn gab es einen wichtigen Moment: Die betriebsinterne „Job Description“, also die Beschreibung des Aufgabenprofils der Vizekoordinatorin beziehungsweise Vizekoordinator, wurde offiziell vorgestellt. Die Job-Description ist das Ergebnis eines partizipativen Prozesses, in das die Erfahrungen und Beiträge der stellvertretenden Koordinatoren eingeflossen sind, die im vergangenen Jahr bei einer gemeinsamen Fortbildung auf dem Ritten erarbeitet worden sind.<BR \/><BR \/> Sie definiert die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen ihrer beruflichen Rolle und stellt einen wichtigen Schritt dar, um den Beitrag dieser beruflichen Funktion in der Teamführung an der Seite der Koordinatorinnen und Koordinatoren aufzuwerten und eine kooperative Führungsrolle zu stärken.<h3>Gemeinsame Führung: Eine Erfahrung, die verbindet<\/h3>Im zweiten Teil des Abends nahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am „Drum Circle“, einem Erfahrungsworkshop mit verschiedenen Percussions-Instrumenten, zum Thema gemeinsame Führung teil. Beim Trommeln gab es keine festgelegten Rollen oder Worte: nur Zuhören, Anpassung, Anleitung und nonverbale Kommunikation.<BR \/><BR \/> In diesem spannenden Umfeld konnten alle direkt erleben, wie man Führung beeinflussen kann, ohne zu erzwingen, wie man durch Beobachtung führen kann, und wie man die Energie der Gruppe erkennen kann, um sie bewusst zu lenken. Eine Erfahrung, die zeigt, wie wichtig es ist, im Fluss zu bleiben, jeden Beitrag wertzuschätzen und auch im scheinbaren Chaos Ordnung zu schaffen.<h3>Die Worte der Pflegedirektorin<\/h3>Pflegedirektorin Dr.in Marianne Siller betonte, dass der jährliche Termin eine Gelegenheit darstellt, innezuhalten, zu reflektieren und gemeinsam zu wachsen. „Die große Beteiligung und die Begeisterung, mit der der Termin angenommen wird, bestätigen uns, wie wichtig es ist, Räume für den Austausch und die Wertschätzung der beruflichen Rollen zu schaffen. Ich danke allen für ihr Kommen und vor allem für ihren täglichen Beitrag zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten.<BR \/><BR \/>Nächstes Jahr werden wir das Konzept der Führung in all seinen Facetten weiter vertiefen, denn Führung bedeutet in erster Linie, gemeinsame Werte zu erschaffen.“<BR \/><BR \/>Die Pflegedirektorin sprach auch über die künftigen Pläne: „Wir planen 2026, das Konzept der Leadership in seien verschieden Ausprägungen zu vertiefen, denn Führen bedeutet vor allem, gemeinsamen Wert zu schaffen. Darüber hinaus werden wir nächstes Jahr einen neuen Weg einleiten, der der Rolle des Advanced Practitioners gewidmet ist -, einer Fachperson, die erweiterte klinische Kompetenz und Verantwortung mit Innovation vereint.“