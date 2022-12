James-Webb-Teleskop für „Science“ Durchbruch des Jahres

Protostern in der dunklen Wolke L1527. - Foto: © APA/afp / HANDOUT

Dieses Foto zeigt das Herz von M74 – auch bekannt als die „Phantomgalaxie“. M74 ist eine 32 Millionen Lichtjahre entfernte Spiralgalaxie, die aus mehr als 100 Milliarden Sternen besteht. - Foto: © APA/afp / HANDOUT

Ein wissenschaftlicher Durchbruch?

Dieses Foto zeigt die Säulen der Schöpfung, die in der Nahinfrarotlichtansicht des James-Webb-Weltraumteleskops der NASA in einem Kaleidoskop aus Farben hervorgehoben sind. Die Säulen sehen aus wie Bögen und Türme, die sich aus einer Wüstenlandschaft erheben, sind aber mit halbtransparentem Gas und Staub gefüllt und verändern sich ständig. Dies ist eine Region, in der sich junge Sterne bilden/oder kaum aus ihren staubigen Kokons geplatzt sind, während sie sich weiter bilden. - Foto: © APA/afp / HANDOUT

Angelehnt an einen James Bond-Film betitelt „Science“ seinen Beitrag zu dem Wissenschafts-Highlight mit „Golden Eye“ (Goldenes Auge). Anders als in dem Streifen aus dem Jahr 1995 ist eine militärische Nutzung des JWST allerdings völlig ausgeschlossen. Bei dem Teleskop handelt es sich um eine Kooperation der Weltraumbehörden Europas, der USA und Kanadas.Nach 20 Jahren Entwicklungszeit und zahlreichen damit verbundenen Rückschlägen erreichte das JWST Ende Jänner dann sein Ziel am „Lagrange-Punkt-2“, 1,5 Millionen Kilometer weiter entfernt von der Sonne als die Erde.Im Sonnensystem gibt es 5 solche Punkte, an denen sich die Gravitationskräfte von Sonne und Erde aufheben. Dort öffnete das Gerät dann sein „goldenes Infrarotauge“. Seit Mitte des Jahres eröffne es auch „in atemberaubenden, beispiellosen Details“ Einblicke in das Universum und seine Entstehung, heißt es seitens „Science“.Unmittelbar nach der vollständigen Inbetriebnahme konnten „Forscher mit der Entdeckung Tausender neuer Galaxien, die weiter entfernt und älter sind als alle zuvor dokumentierten“ aufwarten. JWST sei ein entscheidender Fortschritt zu dem unsere Sicht auf das All seit vielen Jahren prägenden „Hubble“-Teleskop.So lassen sich mit der neuen Technologie Signale in unterschiedlichen Infrarotwellenbereichen einfangen, was wiederum neue Erkenntnisse zu gerade entstehenden Sternen oder Planeten außerhalb unseres Sonnensystems (Exoplaneten) erlaubt.Wissenschafter haben „bereits damit begonnen, die atmosphärische Zusammensetzung von Planeten, die Hunderte von Lichtjahren von der Erde entfernt sind, sehr detailliert zu enthüllen“, was Rückschlüsse auf Welten erlaube, die vielleicht die Voraussetzungen für die Entwicklung von Leben haben, heißt es in dem renommierten Fachmagazin.Die Forscher wollen damit auch einen Blick zurück in das Weltall kurz nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren werfen. Das Herzstück des Geräts ist der Spiegel mit einem Durchmesser von 6,5 Metern.Gemessen wird mit einer Vielzahl an Instrumenten wie Kameras und Spektrographen. Beides in einem ist das „Mid Infrared Instrument“ (MIRI). Dabei handelt es sich auch um eine Art virtuelles Labor im All, mit dem Wärmestrahlung von Gas und mikroskopisch kleinem Staub detektiert werden kann. Aus den Daten lassen sich Rückschlüsse auf im All befindliche Moleküle ziehen und die Zusammensetzung von feinem Staub im Universum untersuchen.Mit MIRI blickt man auch in die Kinderstube von Planetensystemen, die protoplanetaren Scheiben. Diese Gasscheiben haben die Größe eines ganzen Sonnensystems und umkreisen einen Stern. Aus dieser kosmischen Materialansammlung werden Planeten gebildet. Am Ende eines solchen Prozesses kann ein System wie das unsere entstehen.