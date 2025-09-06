Anschließend schritt er durch den Raum zum Tenno und dessen Gemahlin Masako und drückte ihnen sowie seinen Eltern seine Dankbarkeit aus, als erwachsenes Mitglied zur Kaiserfamilie zu gehören. Es war die erste Zeremonie dieser Art seit rund 40 Jahren, wie NHK berichtet. Die letzte war demnach Hisahitos Vater Akishino gewidmet gewesen. Akishino (59) ist der Bruder von Kaiser Naruhito (65).<BR \/><BR \/>Prinz Hisahito, der mittlerweile studiert, ist der einzige Sohn des Kronprinzenpaares, er hat noch zwei Schwestern. Noch immer verbietet das japanische Hofgesetz Frauen auf dem Thron. Sollte der Prinz eines Tages nicht selbst männlichen Nachwuchs bekommen, „hört das Kaiserhaus auf zu existieren“, so der Kaiserexperte Ernst Lokowandt. Würde das Hofgesetz jedoch so geändert, dass grundsätzlich das erstgeborene Kind - unabhängig vom Geschlecht - auf den Thron kommt, wäre das Nachwuchsproblem gelöst.