Ein Motorrad und ein Pkw waren am heutigen Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf dem Jaufenpass bei Kilometer 39 in einen Auffahrunfall verwickelt. Der Motorradfahrer prallte von hinten auf den Pkw.<BR \/><BR \/>Dabei wurde der 61-jährige Lenker des Motorrads unbestimmten Grades verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus geflogen. Bei allen Beteiligten handelt es sich um Touristen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355082_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Infolge des Unfalls wurde der Verkehr im Bereich der Unfallstelle einspurig geregelt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Walten, das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 2 sowie die Ordnungskräfte.