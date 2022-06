Jaufenspitze: Kletterer nach 4 Stunden aus Wand gerettet

Foto: © BRD Ridnaun/Ratschings

Die Bergretter stiegen zu dem Standplatz auf, wo sich die unverletzten Kletterer in der Zwischenzeit gesichert hatten. - Foto: © BRD Ridnaun/Ratschings

Anschließend haben sie die Kletterer abgeseilt. - Foto: © BRD Ridnaun/Ratschings

Um 22.34 Uhr wurde die Bergrettung Ridnaun/Ratschings am gestrigen Sonntag alarmiert. 2 Kletterer aus Österreich waren in der Nordkante der Jaufenspitze (2481 Meter) nicht mehr weitergekommen. Die Nordkante ist eine Klettertour im 4. Schwierigkeitsgrad.Um den Standpunkt der Kletterer zu lokalisieren, sind nach Eingang des Notrufes 10 Bergretter der Bergrettung Ridnaun/Ratschings zu Fuß über den Normalweg Richtung Gipfel aufgestiegen. Die Kletterer wurden auf halber Strecke der Klettertour in der Nordkante lokalisiert.Die Bergretter stiegen zu dem Standplatz auf, wo sich die unverletzten Kletterer in der Zwischenzeit gesichert hatten. Anschließend haben sie die Kletterer abgeseilt. Gegen 3 Uhr morgens erreichten alle wohlauf den Ausgangspunkt der Tour am Jaufenpass.