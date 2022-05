Jaufental: 17-Jähriger überschlägt sich mit Transporter – mittelschwer verletzt

Am Samstagmittag ist es im Jaufental in Schluppes zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 17-Jähriger und sein Vater überschlugen sich mit einem Transporter in einer steilen Wiese mehrmals. Der Vater verletze sich nicht, sein Sohn erheblich.