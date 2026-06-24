Der Mann, ein deutscher Tourist, hatte vor wenigen Tagen seine Drohne fliegen lassen. Diese verfing sich in einem Baum und blieb dort hängen. Am heutigen Mittwoch wollte er sie wieder bergen und kletterte dazu auf den Baum.<BR \/><BR \/>Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er ab. Der 66-Jährige, der allein unterwegs war, blieb bewusstlos liegen. Passanten schlugen Alarm, woraufhin die Einsatzkräfte der Bergrettung Ridnaun\/Ratschings umgehend zum Unfallort eilten und die Erstversorgung übernahmen.<BR \/><BR \/>Der Mann erlitt bei dem Sturz ein Polytrauma und musste mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin ins Krankenhaus Bozen geflogen werden. Ebenfalls im Einsatz stand die Finanzpolizei.