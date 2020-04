Schule erst wieder im Herbst? „Noch nicht bestätigt, aber sehr wahrscheinlich“

Wie gewohnt präsentierte Kompatscher zunächst die aktuellen Daten und Fakten rund um das Coronavirus und Covid-19.Kompatscher wies anschließend noch einmal auf die neue Verordnung hin. Ab Dienstag ist das, ein Verstoß dagegen wird geahndet. Dies gilt sowohl beim Verlassen des Hauses und auch beim Einkaufen.Anschließend ergriff Philipp Achammer das Wort und erläuterte die wichtigsten Neuigkeiten aus Rom zum Thema Schule und klärte über den Fortlauf des Fernunterrichts auf.Der Fernunterricht musste über Nacht aktiviert werden, die derzeitige Situation sei für alle eine Herausforderungen. Achammer wie auch Alfreider lobten die schnellen und guten Lösungen, die die einzelnen Schulen und Lehrpersonen hervorgebracht haben.Derzeit arbeite man mit mehreren Tools in den unterschiedlichen Bildungsstufen, es wurde Hardware angekauft, die nun an Familien weitergegeben werden, die keinen Computer zu Hause haben, es gebe sogenannte „Digicoaches“, also Lehrpersonen, die Lehrpersonen und Schüler im digitalen Bereich unterstützen, es gibt zudem eine telefonische Beratung, in Planung sei derzeit noch eine verbesserte Koordination.Dass die Schulen, wie berichtet , erst im Herbst öffnen, sei zwar sehr wahrscheinlich, allerdings noch nicht aus Rom bestätigt, stellt Achammer klar.Es gebe im Moment 2 Szenarien was das Ende des Schuljahres bzw. die Abschlussprüfungen in Mittel- und Oberschule betrifft. Stichdatum ist hier der 18. Mai.Können die Schulenöffnen, finden Mittel- und Oberschulprüfungen, sprich Matura, statt, allerdings auch da in einer stark veränderten, verschlankten Form.Öffnen die Schulen, wird esgeben, dieund online stattfinden.Eine Zulassung zu den jeweiligen Prüfung ist in jedem Fall gegeben.Auch was die Versetzungsmodalität betrifft, warte man noch auf frisch unterschriebene Ministerialdekret, das der Landesregierung derzeit noch nicht vorliegt. Man könne aber davon ausgehen, dass alle Schüler versetzt werden, die Leistungen im Fernunterricht werden allerdings sehr wohl bewertet. Sind Schüler in einzelnen Fächern negativ, werden sie im Herbst wohl Aufholunterricht absolvieren müssen. Details dazu werde man zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

