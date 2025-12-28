Diese Zahlen gehen aus einer gemeinsamen Antwort der Landesrätin für Personal und (deutsche) Schule, Magdalena Amhof und Philipp Achammer auf eine entsprechende Anfrage des Freien Landtagsabgeordneten Andreas Leiter Reber hervor. <BR \/><BR \/>Der Großteil der Lehrkräfte an Grund-, Mittel- und Oberschulen – nämlich ein knappes Drittel – ist im Alter zwischen 46 und 55 Jahren. Die restlichen zwei Drittel verteilen sich fast gleichmäßig auf die Altersklassen 26 bis 35 Jahre, 36 bis 45 Jahre und 56 bis 65 Jahre. <BR \/><BR \/>Demnach schwankt die Zahl der Pensionierungen pro Schuljahr für die vergangenen sechs Jahre für die Grund-, Mittel- und Oberschulen zwischen 200 und 250. Die höchste Anzahl pensionierter Lehrkräfte in diesem Zeitraum (2020–2025) gab es dabei heuer mit 248. Im Vergleich dazu waren es in den drei Vorjahren nur jeweils rund 200. Für Kindergarten und Berufsschulen zusammengenommen liegen die Zahlen zwischen 2020 und 2025 stets um 100 Pensionierungen (Aufteilung siehe Grafik) – ohne allzu große Schwankungen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254840_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>317 Kindergärtnerinnen und pädagogische Mitarbeiter im Kindergarten sind zwischen 2020 und 2025 über die drei Bildungsdirektionen hinweg in den Ruhestand gegangen. Für die Landesberufsschulen wurden in diesem Zeitraum 219 Pensionierungen gezählt. Hinzu kommen noch 70 Mitarbeiter für Integration in diesen Bereichen sowie acht Sozialpädagogen.<BR \/><BR \/>Leiter Reber wollte vom zuständigen Landesrat zudem für die deutsche Schule auch eine Prognose für die kommenden Jahre haben. Laut Achammer wird die Zahl der Pensionierungen in der Grundschule in den kommenden fünf Jahren stabil bleiben. Anders sieht es laut Landesrat hingegen für den Bereich der Mittel- und Oberschulen aus. Hier rechnet man aufgrund der Altersstruktur der Lehrkräfte mit einer Zunahme der Pensionierungen. <BR \/><BR \/>Leiter Reber hätte auch gerne die Zahl der neu eingestellten Lehrkräfte in diesen Jahren gewusst. Diese, so heißt es in der Antwort des Landesrates, lägen jedoch nicht vor. Um Südtirol zu einem der besten Bildungsstandorte auszubauen, „brauchen wir sämtliche Zahlen, um seriös planen und Entwicklungen rechtzeitig erkennen zu können“, ärgert sich Leiter Reber.<BR \/><BR \/>Auch eine Prognose für Neueinstellungen in den kommenden Jahren ist laut Achammer schwer zu geben. Der Bedarf werde nach Fächern bzw. Wettbewerbsklassen sehr unterschiedlich sein. „In technischen Fächern wird es weiterhin schwer sein, alle Stellen mit qualifiziertem Personal zu besetzen“, sagt er auf Nachfrage der „Dolomiten“ voraus, während es in Fächern wie Musik, Sport und Fremdsprachen (Englisch, Französisch) wohl weiterhin mehr Bewerber als freie Stellen geben werde. <BR \/><BR \/>Für Leiter Reber ist klar: „Wir müssen endlich bereit für echte Reformen sein – von Lehrplänen über Didaktik bis zur Stärkung der Lehrkräfte. Spürbar höhere Gehälter dürfen genauso wenig Tabuthema sein wie die Aufstockung der Arbeitszeiten oder die Reduzierung von Teilzeitstellen.“ <BR \/><BR \/>Man bemühe sich bereits, den Lehrberuf attraktiver zu machen, nicht zuletzt durch die geplante Aufbesserung der Reallöhne, aber auch durch eine praxisbezogenere Lehrerausbildung an der Fakultät für Bildungswissenschaften, kontert Achammer. Auch werde man verstärkt Ausbildungen für Quereinsteiger anbieten.