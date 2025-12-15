Wertvoller als jedes Geschenk ist daher die Zeit, die wir einander schenken“, erklärt der Vorsitzende der SVP-Generation 60+, Otto von Dellemann. <BR \/><BR \/>Er hebt hervor, wie wichtig Rücksichtnahme, Mitgefühl und ein achtsames Miteinander gerade in dieser Jahreszeit sind und richtet einen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger, besonders in diesen Tagen auf ältere, alleinlebende oder einsame Menschen im eigenen Umfeld zuzugehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250007_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> „Sehen wir hin und erkennen wir, wer in unserer Nachbarschaft allein lebt. Jede kleine Geste der Aufmerksamkeit hilft – für andere, aber auch für uns selbst“, meint Otto von Dellemann.