Jede Sekunde zählt: Alperia unterstützt Lawinenhundeausbildung

Die Location dafür stellt Alperia zur Verfügung, es handelt sich dabei um die Talseite der Stauanlage des Wasserkraftwerks Laas am Zufrittstausee.Das Kursziel ist das Suchen und Finden von nicht bzw. leicht verschütteten Personen. Das Gelände am Zufrittstausee ist optimal für die Ausbildung, während der die Hunde lernen, Personen, die durch eine Lawine verschüttet wurden, so schnell wie möglich zu finden, damit die Überlebenschancen steigen. Sie lernen, sich im Tiefschnee zu bewegen, Personen (in Schneehöhlen) zu finden und durch Verbellen anzuzeigen.Auch die Hundeführer müssen lernen, sich im Tiefschnee mittels Schneeschuhen zu bewegen, was sie an ihre körperlichen Grenzen führt. Des Weiteren wird den Hundeführern auch das Sondieren und Arbeiten mit Lawinenverschüttetensuchgeräten (LVS-Geräte) beigebracht.Unterstützt wird dieser Ausbildungskurs auch von Eberhöfer Egon der Bergrettung Ortsgruppe Martell und vom Biathlonzentrum Martell.

stol