Ein Badeurlaub in der Emilia-Romagna nahm für einen Brixner Mediziner in der vergangenen Woche eine dramatische Wendung: In einem Strandbad der Gemeinde Comacchio erlitt eine 86-jährige Urlauberin aus Bologna kurz nach Mittag im Wasser einen Kollaps. Das berichtet die italienische Tageszeitung „Alto Adige“.<BR \/><BR \/>Der Chirurg Carlo Conati, der mit seiner Familie im Urlaub war, wurde Zeuge des Kollapses. Er war gerade selbst im Wasser, als er bemerkte, dass die ältere Dame in Schwierigkeiten geraten war. Gemeinsam mit einigen Sanitätern begann er, die Frau zu reanimieren.<h3>\r\n„Jede Sekunde zählt“<\/h3>„Die Frau war mit dem Gesicht nach unten im Wasser getrieben. Zwei junge Männer brachten sie gemeinsam mit den Bademeistern ans Ufer, auch eine Krankenschwester namens Laura Nesti war zur Stelle“, erinnert er sich an die bangen Momente. Rasch sei klar gewesen, dass die Lage ernst war. Umgehend begannen sie mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. „In solchen Situationen zählt jede Sekunde“, weiß Conati.<BR \/><BR \/>Die Reanimation dauerte etwa eine halbe Stunde, bis Rettungswagen und Notarzthubschrauber eintrafen. Irgendwann begann das Herz der Frau wieder zu schlagen, der Puls kehrte zurück. Anschließend wurde die Patientin stabilisiert und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Es war nicht das erste Mal, dass der Brixner im Urlaub eine solche Notsituation erlebte: „Man denkt in solchen Momenten nicht darüber nach, wo man sich befindet – sondern handelt nach dem Gelernten und arbeitet mit den Anwesenden zusammen, bis die Rettungskräfte eintreffen.“