Auf dem Papier haben Südtiroler Haushalte heute deutlich mehr Geld zur Verfügung als noch vor 20 Jahren. Doch der Einkommensanstieg täuscht: Rechnet man die Inflation mit ein, ist die Kaufkraft seit 2003 um 8,5 Prozent gesunken. Das zeigt eine Analyse des Landesstatistikinstituts ASTAT, das anhand von Daten der EU-SILC-Erhebung erstmals Indikatoren zu Einkommen, Armut und sozialer Ausgrenzung auf lokaler Ebene untersucht hat.<BR \/><BR \/>Familienbeihilfen, Arbeitslosengeld und andere Unterstützungsleistungen federn die finanzielle Belastung vieler Haushalte ab. Das schlägt sich auch im Einkommen nieder: Ohne diese Leistungen beträgt dieses im Durchschnitt 41.734 Euro, mit Sozialtransfers sind es 43.828 Euro. „Die Ergebnisse zeigen, dass unser soziales Sicherungssystem einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Armut leistet“, unterstreicht Landeshauptmann Arno Kompatscher. Die vergleichsweise guten Werte im europäischen Vergleich dürften jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch in Südtirol zahlreiche Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389126_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Besonders knapp ist das Budget bei Alleinlebenden ab 65 Jahren: Bei ihnen liegt die Armutsgefährdung bei 43,5 Prozent. Weitere Unterschiede zeigen sich je nach Wohnort und Staatsbürgerschaft. In ländlichen Gebieten haben 17,2 Prozent der Bevölkerung finanzielle Schwierigkeiten, in kleinen Städten sind es hingegen nur 5,9 Prozent. Ausländer sind mit 25,3 Prozent deutlich häufiger von Armut betroffen als italienische Staatsbürger (9,8 Prozent). Auch beim Bildungsabschluss zeigt sich ein Unterschied: Während 21,6 Prozent der Personen mit Mittelschulabschluss armutsgefährdet sind, sind es bei jenen mit Oberschulabschluss nur 7 Prozent.<BR \/><BR \/>Ein Blick auf die sozialen Schichten zeichnet indes ein vergleichsweise positives Bild: Rund drei Viertel der Südtiroler Wohnbevölkerung (73,4 Prozent) gehören zur Mittelschicht. 2019 waren es laut EU-SILC-Daten noch 60,3 Prozent. Gleichzeitig ist der Anteil der armutsgefährdeten Personen von 18,7 auf 12,1 Prozent gesunken.<h3>\r\n3 Fragen an Timon Gärtner, Direktor ASTAT<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1389129_image" \/><\/div>\r\n<b>Wie schneidet Südtirol im europäischen Vergleich ab?<\/b><BR \/><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Timon Gärtner: Die Armutsgefährdungsquote ist vergleichsweise niedrig. Das Risiko, in Armut zu geraten, ist in Südtirol damit geringer als in anderen Regionen. <BR \/><BR \/><b>Trotz des Wohlstands ist rund jeder Achte in Südtirol armutsgefährdet. Wer ist besonders betroffen?<\/b><BR \/>Gärtner: Aufgrund der begrenzten Stichprobe sind solche Aussagen mit Vorsicht zu treffen. Dennoch zeichnet sich ab, dass Alleinlebende über 65 Jahre häufiger armutsgefährdet sind, ebenso Ausländer und Personen mit niedrigerem Bildungsabschluss. <BR \/><BR \/><b>Die Studie bezieht sich auf 2024, doch sind gerade in den vergangenen Monaten die Lebenshaltungskosten stark angestiegen...<\/b><BR \/>Gärtner: Aktuelle Entwicklungen statistisch abzubilden, ist eine Herausforderung. Deshalb wollen wir die Datengrundlage künftig ausbauen und die Stichprobe vergrößern.