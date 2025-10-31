„Der Umgang mit Trauer kann ganz unterschiedlich aussehen“, weiß Rudi Sampt. So decken manche Witwen laut Sampt auch nach dem Verlust ihres Mannes weiterhin dessen Frühstückstasse auf den Tisch; während Eltern darin Trost finden, sich nach dem Tod ihrer Kinder erst nach längerer Zeit von deren Kleidung zu trennen. <BR \/><BR \/>„Den richtigen Weg im Umgang mit der eigenen Trauer zu finden, ist eine sehr persönliche Frage.“ Dennoch gebe es laut Sampt einige Bewältigungsstrategien, die uns dabei helfen können, besser mit dem Verlust eines geliebten Menschen umzugehen.<BR \/><BR \/><b>Welche Phasen durchläuft ein Mensch, wenn er trauert?<BR \/><\/b>Rudi Sampt: Trauer verläuft in mehreren Phasen – zunächst wollen wir den Verlust oft nicht wahrhaben. Danach brechen die Gefühle auf, bis wir den Tod allmählich annehmen und begreifen. Schließlich entsteht ein neuer Bezug zu uns selbst und zur Welt – denn der Tod eines geliebten Menschen verändert beides. Diese Phasen verlaufen jedoch nicht immer chronologisch; wir bewegen uns oft zwischen ihnen hin und her. Wichtig ist, in keiner von ihnen stecken zu bleiben.<BR \/><BR \/><b>In den ersten Tagen und Wochen nach einem Verlust sitzt der Schock oft tief. Was kann in dieser Zeit helfen?<BR \/><\/b>Sampt: Trauer und der Umgang damit sind sehr individuell – jeder Mensch entwickelt eigene Wege der Bewältigung. Als Seelsorger versuche ich, den Menschen in seiner persönlichen Lebenssituation wahrzunehmen und zu begleiten. Hilfreich kann es außerdem sein, die Trauerfeier möglichst persönlich zu gestalten: etwa, indem man dem Verstorbenen einen bedeutenden Gegenstand mitgibt oder einen individuellen Text und passende Musik auswählt. So wird der Abschied persönlicher und man fühlt sich weniger hilflos.<BR \/><BR \/><b>Und was kann helfen, auf Dauer mit unserer Trauer umzugehen?<BR \/><\/b>Sampt: Wir sollten versuchen, handlungsfähig zu bleiben und uns nicht völlig zurückzuziehen. Wichtig ist, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, zuzulassen und ihnen Raum zu geben. Wir sollten dem Thema Tod im Leben generell mehr Raum geben – etwa durch Rituale wie das Aufbahren von Verstorbenen. Wer einen bewussteren Zugang zum Tod findet, kann auch die eigene Trauer nach einem Verlust besser verarbeiten.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72092601_quote" \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Als außenstehende Person – wie kann ich einem trauernden Bekannten beistehen?<BR \/><\/b>Sampt: Es kann helfen, einem Trauernden ein Stück Realität zu schenken. In Form eines Spaziergangs oder eines gemeinsamen Essens. Natürlich sollte der Todesfall nichtsdestotrotz mit dem angebrachten Respekt behandelt werden.<BR \/><BR \/><b>Wann sollte man nach einem Todesfall professionelle Hilfe suchen?<BR \/><\/b>Sampt: Wenn man merkt, dass man in einer der Trauerphasen feststeckt, depressiv wird oder der Alltag zunehmend schwerfällt. Auch wenn man das Gefühl hat, die Kontrolle über die eigenen Emotionen zu verlieren. In solchen Fällen können Trauernetzwerke unterstützen – durch Seminare, Telefongespräche, persönliche Treffen, Hausbesuche oder Gruppenangebote für Menschen in ähnlichen Lebenssituationen.<h3>\r\nHilfsangebot und Anlaufstellen in Südtirol<\/h3><b>Im akuten Notfall: Notrufnummer 112<BR \/><\/b><BR \/><b>Bei psychischer Belastung:<BR \/><\/b>- Psychologisches Krisentelefon 24\/7: Grüne Nummer 800\/101 800 (richtet sich sich hauptsächlich an Menschen in existenziellen Krisensituationen) zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar<BR \/><BR \/>- Für jungen Menschen: Young+Direct: Montag bis Freitag (14:30 - 19:30 Uhr) telefonisch erreichbar unter 0471\/155 1 551 - zu den gleichen Zeiten auch per WhatsApp Chat : 345\/0817 056 - oder per Mail: <a href="https:\/\/www.young-direct.it\/it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">online@young-direct.it<\/a><BR \/><BR \/><b>- Psychologische Dienste (zu Bürozeiten)<BR \/><\/b>Bozen: 0471\/43 5 001<BR \/>Meran: 0473\/ 251 960<BR \/>Bruneck: 0474 \/586 220<BR \/>Brixen: 0472\/813 100<BR \/><BR \/><b>- Caritas Telefonseelsorge<BR \/><\/b>Telefon: 0471\/052 052 (rund um die Uhr)<BR \/> <a href="https:\/\/telefonseelsorge.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.telefonseelsorge.bz.it<\/a><BR \/>Mailberatung: rund um die Uhr<BR \/>Chatraum: Mo bis Do von 18 bis 21 Uhr<BR \/><BR \/><b>- Erste Hilfe im Krankenhaus (Bozen, Meran, Brixen und Bruneck) :<\/b> Psychiatrischer Bereitschaftsdienst rund um die Uhr<BR \/><BR \/><b>- Weitere Anlaufstellen für betroffene Menschen und Angehörige:<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/www.suizid-praevention.it\/de\/netzwerk-suizidpraevention-1231.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suizid-praevention.it <\/a>& <a href="https:\/\/www.dubistnichtallein.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.dubistnichtallein.it<\/a>