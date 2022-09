Jeder Zehnte kann (fast) nicht lesen

Zwar gibt es keine eigenen Erhebungen für Südtirol, aber für unsere Nachbarländer und viele andere entwickelte Staaten durchaus. „Wir sollten nicht weiter davon ausgehen, dass ein weltweites Problem in Südtirol nicht existiert“, mahnte gestern Sven Nickel, Professor an der Freien Universität Bozen, bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Pilotprojektes.Bricht man bundesdeutsche Daten auf Südtirol herunter, dann ist davon auszugehen, dass auch bei uns rund 12 Prozent der erwachsenen Bevölkerung nicht ausreichend lesen und schreiben können. Dabei hat ein nur sehr kleiner Teil bereits mit einzelnen Worten Probleme (Alpha 1: 0,6 Prozent). Aber bereits 3,4 Prozent (Alpha 2) haben Schwierigkeiten, einfache Sätze zu lesen oder zu schreiben. Und weitere 8 Prozent (Alpha 3) können keine einfachen Texte lesen oder schreiben.An diese 3 Zielgruppen, die im Fachjargon als gering literalisiert bezeichnet werden, richtet sich das Pilotprojekt, das mit Start Ende des Monats in einer Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Weiterbildung und der KVW Bildung ins Leben gerufen wurde. Den wissenschaftlichen Hintergrund liefert Sven Nickel, Professor für Erstlesen und Erstschreiben an der Uni Bozen.Zu den Kategorien Alpha 1 bis 3 gesellt sich Alpha 4: Das sind Personen, die Texte nur auf dem Niveau der 4. Klasse Grundschule lesen und schreiben können. Diese Kategorie macht noch einmal rund 20 Prozent der erwachsenen Bevölkerung aus.Und wohl gemerkt, hier geht es um die – deutsche – Muttersprache. Nicht lesen und schreiben zu können, werde von den Betroffenen als eigene Schwäche wahrgenommen, und sei zudem ein Tabu in der Gesellschaft, meinte Bildungslandesrat Philipp Achammer gestern bei der Pressekonferenz. Doch: „Es gibt keine Schwächen, die Tabus sein sollten“, betonte er. Denn jeder habe Schwächen irgendwo, einige eben beim Lesen und Schreiben.Allerdings funktioniert in unserer Gesellschaft Vieles eben über – und nur über – die Schrift. Je mehr dabei die Digitalisierung voranschreite, desto wichtiger werde die Schrift. Sie nicht zu beherrschen, ziehe damit jede Menge Probleme und Nachteile mit sich, unterstrich Prof. Nickel. So zeige eine Studie, dass geringe Lesekompetenz oft einhergehe mit prekären Jobs, aber auch Defiziten etwa in der gesundheitlichen oder auch politischen Grundbildung.Auch die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft leide darunter, ganz abgesehen von der einzelnen Person. Abhilfe soll nun das Angebot des KVW schaffen: „Wir bieten eine persönliche, anonyme und kostenlose Lernberatung für Erwachsene an“, kündigte Geschäftsführer Werner Atz an.