Jeder 2. Südtiroler hat eine Impfdosis

Mit Stand Donnerstagabend, 24. Juni 2021, beträgt die Gesamtzahl der verabreichten Impfdosen 418.880. 264.861 Personen haben eine erste Impfdosis erhalten, das sind 49,5 Prozent der Gesamtbevölkerung bzw. 56,4 Prozent der impfbaren Bevölkerung über 12 Jahre. 32,7 Prozent der Südtiroler Bevölkerung oder 175.157 Personen, sind bereits vollständig immunisiert, in der Vorwoche betrug dieser Prozentsatz 28,6.Derzeit ist die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus in aller Munde. In Großbritannien hat sie mittlerweile schon fast alle anderen Mutationen verdrängt und, weil sie wesentlich ansteckender ist als die Alpha-Variante, gilt sie als hochgefährlich. Auch in Südtirol sind bereits Fälle dieser Mutation aufgetreten. Generaldirektor Florian Zerzer ruft deshalb alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich weiterhin vernünftig zu verhalten und vor allem das breite Impfangebot anzunehmen. „Der Südtiroler Sanitätsbetrieb arbeitet intensiv daran, der Bevölkerung bewusst zu machen, wie wichtig die Impfung ist. Wir müssen das Impftempo erhöhen, denn nur mit einer ausreichend hohen Durchimpfungsrate, können wir zuversichtlich Richtung Herbst blicken.Gesundheitslandesrat Thomas Widmann setzt auf eine rege Teilnahme an den „Impftagen vor Ort“: „Die Menschen müssen sich bewusst sein, dass es nur durch die Impfung gelingt, sich selbst und seine Mitmenschen zu schützen. Die Möglichkeit einer vollständigen Rückkehr zu einem normalen Alltag hängt größtenteils von der Impfbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger ab.“Mit der Initiative „Impfen vor Ort“ erleichtert der Sanitätsbetrieb allen noch nicht Geimpften und allen noch Unschlüssigen, sich gegen eine Infektion mit dem Coronavirus impfen zu lassen. Letzten Samstag (20. Juni 2021) fand ein Open Vax Day im Passeiertal statt, 234 Personen nutzten diese Gelegenheit, um sich die erste Teilimpfung verabreichen zu lassen.Am Dienstag, 22. Juni wurde im bisherigen Testzelt am S.-Magnago-Platz in Bozen ein Impftag abgehalten. 209 Menschen ließen sich dort mit dem Impfstoff Moderna und 36 mit Johnson & Johnson impfen. Am gleichen Tag fand auch ein Open Vax Day in der Osthälfte des Landes in Olang statt. Dabei nahmen 103 Personen das Impfangebot in Anspruch. Beim Open Vax Day in Rasen-Antholz wurde mit dem Impfstoff Biontech Pfizer 91 Mal gegen die Coronavirus-Infektion geimpft.Am 26. Juni sind weitere Impftage vor Ort geplant, und zwar im Ahrntal, in St. Christina, Wolkenstein und Gröden sowie im Oberen Vinschgau in Mals. Am 27. Juni sind die Bürgerinnen und Bürger von Ulten, St. Pankraz, Laurein und Proveis aufgerufen, im Raiffeisensaal von St. Walburg zur Impfung zu kommen. Ebenso am 27. Juni wird in der Mittelschule Deutschnofen geimpft, für die Gemeinden Deutschnofen, Welschnofen und Aldein. Zu den “Impftagen vor Ort„ sind nicht nur Einwohnerinnen und Einwohner eingeladen, sondern auch alle Personen, die sich saisonal arbeitsbedingt in den veranstaltenden Gemeinden aufhalten.Genauere Informationen zu den aktuell geplanten „Impftagen vor Ort“ sind auf der Homepage www.coronaschutzimpfung.it unter der Kategorie „Impftermine / Impfen vor Ort“ zu finden oder direkt auf der Webseite der jeweiligen Gemeinde.Um möglichst viele Menschen schneller die Zweitimpfung anzubieten und somit vollständig geschützt zu sein, verschiebt der Sanitätsbetrieb für alle Personen, die im Rahmen der Vax Days & Nights mit AstraZeneca geimpft worden sind, den Termin für Zweitimpfung nach vorne. Es wird das Mindestintervall von 8 Wochen angeboten. Alle Betroffen erhalten in den nächsten Tagen einen einen automatisierten Anruf von der Telefonnummer 0471 557400 mit einem Terminvorschlag und Hinweisen über die Vorgangsweise. Der Anruf wird dreimal wiederholt; danach folgt noch eine Info-SMS. Jene Bürgerinnen und Bürger, die den Zweittermin vor dem 09. Juli haben, sind von dieser Vorverlegung nicht betroffen. Der Sanitätsbetrieb lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, Anrufe von der obgenannten Telefonnummer entgegenzunehmen.Alle Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren können sich zur Impfung vormerken. Minderjährige müssen wenigstens von einem Elternteil begleitet werden; die Einverständniserklärung des 2. Elternteils, die ebenfalls Voraussetzung für die Impfung ist, kann über eine Ersatzerklärung auch vom ersten Elternteil geleistet werden.Anzahl der ungeimpften Mitarbeiter im GesundheitsbereichGesamt: 3.967, Sabes: 1.333, extern: 2.634Anzahl der Personen, die sich mittlerweile haben impfen lassenGesamt: 1501, Sabes: 489, extern: 1012Anzahl der Personen, die zur Impfung vorgemerkt wurdenGesamt: 528, Sabes: 249, extern: 279Anzahl der Personen, die den Impftermin wahrgenommen habenGesamt: 185, Sabes: 120, extern: 65Anzahl der Personen, die den Impftermin nicht wahrgenommen habenGesamt: 343, Sabes: 129, extern: 214Anzahl der aktuell laufenden FeststellungsverfahrenGesamt: 21, Sabes: 17, extern: 4Suspendierungen im Sanitätsbetrieb: 0(Stand: 24.06.2021)Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 418.880 (+26.332)Erstdosis: 264.861 (+5823)Zweitdosis: 154.019 (+20.509)vollständig geimpfte Personen: 175.157 (+21.906)Impfungen nach GruppenPersonen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 27.488Zweitdosis: 25.461Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 37.305Zweitdosis: 22.583Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 43.304Zweitdosis: 25.196Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 54.841Zweitdosis: 42.711Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 42.693Zweitdosis: 20.568Personen über 30 JahreDiese Personengruppe umfasst: 63.481 PersonenErstdosis: 27.790Zweitdosis: 9.513Personen über 20 JahreDiese Personengruppe umfasst: 61.285 PersonenErstdosis: 24.252Zweitdosis: 7120Personen von 16-19 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.242 PersonenErstdosis: 6.327Zweitdosis: 865Personen von 12-15 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.121 PersonenErstdosis: 861Zweitdosis: 2Besonders gefährdete Personen und CaregiverDiese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 PersonenErstdosis: 18.266Zweitdosis: 12.958Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:Altersgruppe 80+: 82,1 Prozent; 70+: 81,0%; 60+: 74,4%; 50+: 65,9%; 40+: 58,9%; 12-39: 37,2%.Impfungen nach ImpfstoffPfizer BioNTechErstdosis: 170.722Zweitdosis: 115.699abgeschlossene Impfzyklen: 67,8%ModernaErstdosis: 26.431Zweitdosis: 16.401abgeschlossene Impfzyklen: 62,1%Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.342Zweitdosis: 21.919abgeschlossene Impfzyklen: 36,3%Johnson & JohnsonErstdosis: 7.366abgeschlossene Impfzyklen: 100%Erwartete Lieferungen (28.06. – 12.07.2021)Pfizer BioNTech: 63.180 DosenModerna: 11.440 DosenVaxzevria (ex AstraZeneca): 0 DosenJohnson & Johnson: 3.850 DosenInsgesamt: 78.470 Dosen

sabes/stol