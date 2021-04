Jeder zweite US-Amerikaner mindestens einmal geimpft

50,4 Prozent der Erwachsenen – rund 130 Millionen Menschen – wurde bis Sonntag mindestens eine Dosis verabreicht, geht aus CDC-Statistiken hervor. Vollständig geimpft ist demnach bereits fast jeder dritte Erwachsene. In der besonders gefährdeten Altersgruppe ab 65 Jahren erhielten 81 Prozent eine Erstdosis.Rund zwei Drittel dieser Gruppe sind vollständig geimpft. Insgesamt wurden in dem Land mit etwa 330 Millionen Einwohnern bisher fast 210 Millionen Coronavirus-Impfungen verabreicht.Ausgeliefert wurden bis dato mehr als 264 Millionen Dosen. Die erste Impfdosis in den USA wurde am 14. Dezember 2020 einer Krankenschwester in New York gespritzt.Der größte Teil der Impfungen in den USA erfolgt mit den Wirkstoffen der US-Konzerne Moderna und Pfizer mit seinem deutschen Partner BioNTech.Impfungen mit dem Wirkstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson sind derzeit ausgesetzt, nachdem in den USA sechs Fälle von Hirnvenenthrombosen erfasst wurden. Bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Dosis für einen weitgehenden Impfschutz notwendig, bei den beiden anderen Mitteln sind es 2 Dosen.

dpa