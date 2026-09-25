<BR \/>Ziel sei es, die staatlichen Institutionen wiederherzustellen und die staatliche Souveränität auf das gesamte Staatsgebiet bis hin zur Hauptstadt Sanaa auszudehnen.<h3>\r\nAmnestie für ausscheidende Huthi-Kämpfer<\/h3>Zugleich kündigte er eine umfassende Amnestie für Huthi-Kämpfer an, die ihre Waffen niederlegen und die Miliz verlassen. Der Staat werde zudem den Status zurückkehrender Militär- und Sicherheitskräfte regeln und ihre rechtmäßig erworbenen Beschäftigungsrechte wahren.<BR \/>Die Initiative solle dazu beitragen, weiteres Blutvergießen zu verhindern, den Krieg zu beenden und Vergeltungsmaßnahmen zu vermeiden, sagte al-Alimi. Bewohner der von den Huthi kontrollierten Gebiete rief er auf, ihre Kinder zu schützen und sie nicht in die Kämpfe zu schicken. Die Regierung betrachte die Bewohner nicht als Konfliktpartei, sondern als Teil des jemenitischen Volkes und als Partner, sagte er.<BR \/><BR \/>Im Juli wurde im Zuge des Iran-Kriegs auch der Konflikt zwischen der von Saudi-Arabien international anerkannten Regierung und den proiranischen Huthi neu entfacht. Seitdem kommt es täglich zu heftigen Gefechten und Luftangriffen. Zehntausende Menschen mussten fliehen.