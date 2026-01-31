Ein Kleinlaster ist aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und einige Meter in den angrenzenden Wald hinuntergestürzt, ehe er seitlich an mehreren Bäumen zum Stillstand kam. Der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch vom Weißen Kreuz vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268847_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Jenesien übernahm gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Bozen die Absicherung der Unfallstelle sowie die Aufräumarbeiten. Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268850_image" \/><\/div>